Los trabajadores sociales escogieron el día naranja para expresar su apoyo al pueblo venozolano.El apoyo al hermano pueblo de Venezuela , a la Revolución Bolivariana, y a Nicolás Maduro como legítimo presidente de la nación suramericana quedó expresado en las firmas rubricadas por el colectivo de la Dirección de trabajo en el municipio holguinero de Calixto García.

El trabajador social joseito Ocampo a nombre de los trabajadores y de los jóvenes manifestó su apoyo incondicional a ese país, y dijo “ Es un orgullo como joven poder expresar mis sentimientos de paz , de hermandad con el pueblo venezolano, es una muestra de que los cubanos defendemos a Venezuela .”

Ada Iris Velázquez Cruz, directora de la entidad refirió” La rúbrica de los trabajadores sociales y el resto del colectivo a favor de Venezuela se hizo en una fecha especial, pues los días 25 de cada mes se celebra el día naranja, escogido como día de lucha para la no violencia contra la mujer “.

La joven directora Ada Iris Velázquez Cruz explicó a los presentes la importancia del proceso de firma de los trabajadores cubanos.

Desde este miércoles 24 de septiembre en todos los centros laborales, estudiantiles y comunidades del país se abrieron espacios para la recogida de firmas en respaldo a la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano: "Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela".

.La recolección de firmas, que se desarrolla hasta el próximo 30 de septiembre, también significa la continuidad del apoyo de las organizaciones de masas y sociales, y de la sociedad civil cubana en general, a la lucha que libra el hermano pueblo venezolano ante las amenazas del gobierno estadounidense.