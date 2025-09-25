 

#Apoyo Venezuela Firma
Los trabajadores sociales escogieron el día naranja para expresar su apoyo al pueblo venozolano.El apoyo al hermano pueblo de Venezuela , a la Revolución Bolivariana, y  a  Nicolás Maduro  como legítimo presidente de la nación suramericana quedó expresado en las firmas rubricadas por el   colectivo de la Dirección de trabajo en el municipio holguinero de Calixto García.

 El trabajador social  joseito Ocampo  a nombre de los trabajadores y de los jóvenes manifestó su apoyo incondicional a ese país, y dijo “ Es un orgullo como  joven  poder  expresar mis sentimientos de paz , de hermandad   con el pueblo venezolano, es una muestra de que los  cubanos defendemos  a Venezuela .”

El trabajador social joseito Ocampo a nombre de los trabajadores y de los jóvenes levantó su voz por la paz en la región

Ada Iris Velázquez Cruz, directora de la entidad refirió” La rúbrica  de los trabajadores sociales  y el resto del colectivo a favor de Venezuela se hizo en una fecha especial, pues los días 25 de cada mes se celebra el día naranja, escogido como día de lucha para  la  no violencia contra  la mujer “.  

La joven directora Ada Iris Velázquez Cruz explicó a los presentes la importancia del proceso de firma de los trabajadores cubanos.

Desde este miércoles 24 de septiembre en todos los centros laborales, estudiantiles y comunidades del país se abrieron  espacios para la recogida de firmas en respaldo a la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano: "Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela".

.La recolección de firmas, que se desarrolla hasta el próximo 30 de septiembre, también significa la  continuidad del apoyo de las organizaciones de masas y sociales, y de la sociedad civil cubana en general, a la lucha que libra el hermano pueblo venezolano ante las   amenazas del  gobierno  estadounidense.

