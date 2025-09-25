Foto tomada de Internet

En la primera semifinal del Campeonato Panamericano Femenino de Béisbol, la selección de México derrotó con contundencia a Cuba por pizarra de 6 carreras a 2. Las aztecas exhibieron una ofensiva sólida al conectar 10 imparables, mientras que las antillanas se quedaron cortas con apenas 6 hits.

Por el equipo mexicano, Maricela Aguilera Reyes fue la figura en la loma, al lanzar el partido completo: permitió 6 hits, otorgó 3 bases por bolas y ponchó a 6 rivales, manteniendo el control del encuentro de principio a fin.

Del lado cubano, Luz Mery Ramos abrió el partido, pero fue relevada en la cuarta entrada tras permitir 3 carreras y dejar el marcador en desventaja. En su lugar entró la calixteña Ailén García Cordoví, quien no logró contener el embate ofensivo mexicano: en 2.1 entradas recibió 3 carreras más, producto de 5 imparables.

Con este triunfo, México se clasificó a la final del torneo, que disputará mañana, y además aseguró su boleto al próximo Campeonato Mundial de Béisbol Femenino. Por su parte, Cuba aún tiene una oportunidad de sellar su pase al Mundial: deberá vencer en el partido por la medalla de bronce, también programado para mañana.