Fotos tomadas de Internet

El equipo femenino de Cuba se impuso en un intenso partido por el tercer puesto del Campeonato Panamericano, venciendo a Nicaragua 9-8 en entradas extras. Con esta victoria, las antillanas no solo se colgaron la medalla de bronce, sino que también aseguraron el tercer y último boleto que otorgaba el certamen para el próximo Campeonato Mundial.

A lo largo del encuentro, las cubanas demostraron una notable capacidad de reacción, remontando en varias ocasiones el marcador. Su triunfo fue fruto de una combinación de factores: el descontrol de las lanzadoras nicaragüenses, errores defensivos del rival y, sobre todo, la combatividad y determinación del equipo cubano, que nunca se rindió.

Un reconocimiento especial merecen los tres calixteños que integraron la selección nacional y representaron con orgullo a su territorio: Ailén García Cordoví, Yanet Carbonell Salinas y Edilberto Vera Cruz. Su desempeño en el terreno de juego fue clave para alcanzar este logro histórico.

