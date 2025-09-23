En el Museo Provincial de Historia La Periquera en la ciudad cubana de los parques, sede de la casa de los historiadores holguineros, fueron reconocidas figuras destacadas del territorio en su día.

De manos de las máximas autoridades gubernamentales y políticas del territorio, recibieron el Hacha y el Escudo de Holguín, las historiadoras Mayra San Miguel Aguilar y Nuris Valcárcel, respectivamente, lauros que destacan la invaluable labor y aporte de ambas a la cultura y la historia holguinera y cubana.

En el espacio también quedó inaugurada una nueva Sala Expositiva nombrada “De la raíz al fruto”, dividida en dos salas. Una atesora una colección importante de la vanguardia artística del siglo XX en Cuba; y la segunda sala cuenta con representación de varios artistas holguineros.

Desde el año 1986, el Hacha de Holguín se convirtió en Símbolo oficial del territorio, por constituir una de las piezas arqueológicas descubiertas en el área del Caribe de mayor representatividad de los grupos prehispánicos, y desde entonces es otorgada como reconocimiento a personalidades, instituciones, territorios y colectivos que merezcan tan importante símbolo.

El emotivo encuentro fue presidido por Joel Queipo Ruiz, primer secretario del comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Holguín; Manuel Hernández Aguilera, Gobernador provincial, Grisel Santana Sarduy, directora de Museos en el Consejo Nacional de Patrimonio, Yaquelín Tapia Aguilera, directora provincial de cultura y otras autoridades.