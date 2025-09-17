 

#Cultura Uneac Cabaniguán
La Unión de Escritores y Artistas de Cuba ( Uneac) en Calixto Garcia  y su proyecto Cabaniguán  compartieron con pioneros de quinto grado en el seminternardo Rigoberto Mora de  Buenaventura.

Leyendas locales e historias de vida fueron el eje central del encuentro bajo la conducción del ecritor calixteño  Daer Pozo y con un público ávido en conocer las raíces del sitio que habitan.

El proyecto  Cabaniguán  surge desde la Asociación de creadores de cine, radio y televisión y  es puente entre la Uneac,  el programa de Salas de Televisión y  Radio juvenil como medio de comunicación.

La cita del proyecto es una vez al mes  y lleva el  sobrenombre de un poeta nacido en San Agustín de Aguarás.  Rafael Zayas González  nacido el 12 de julio de 1883.  Cabaniguán se acentúa en la última como un puente cultural entre barrios y comunidades campesinas y su vínculo con la cultura local.

