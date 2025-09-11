La firma de la declaración voluntaria para la sustitución de gases contaminantes por 76 empresas de la provincia de Holguín sobresale entre los logros territoriales en la protección de la capa de ozono, cuya conmemoración internacional se celebra el 16 de septiembre próximo.

Norkis Ochoa Aguilera, responsable del programa en la Delegación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente (Citma), explicó a la ACN que el convenio incluye la implementación de métodos innovadores y prácticas amigables con el entorno dirigidas a eliminar los hidroclorofluorocarbonos (HCFC).

Destacó que 29 entidades obtuvieron el Premio Nacional Libre de Sustancias Agotadoras del Ozono, otorgado por el Citma entre 2020 y 2024, y otras siete lo recibirán este año en ocasión de la efeméride.

Estos resultados posicionan a la provincia dentro de las más relevantes en ese indicador en Cuba y priorizan el levantamiento de los equipos refrigerantes que requieren esos gases para su funcionamiento en hospitales, hoteles e industrias, así como las alternativas encaminadas a su sustitución, señaló la especialista.

Ochoa Aguilera, jefa del Departamento de Instrumentos y Política Ambiental, añadió que en la provincia se desarrolla un amplio programa de actividades con motivo de la fecha, que incluye cursos de buenas prácticas de refrigeración orientados a estudiantes de la Enseñanza Técnica y Profesional y personal vinculado a esa esfera.

También participan niños y jóvenes en jornadas de saneamiento ambiental, siembra de árboles, recogida de materia prima, concursos infantiles, festivales comunitarios y otras acciones educativas.