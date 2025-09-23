La ciudad balneario cubana de Varadero acogerá del 13 al 17 de septiembre del venidero año, la cita Bolsa Turística Destinos Gaviota 2026, lid de máxima importancia para la divulgación del turismo en el archipiélago.

Según informa el sitio web www.radio26.cu, la información se oficializó por parte del presidente del Grupo de Turismo Gaviota Carlos Latuff, durante la reciente clausura de la séptima edición efectuada en Cayo Santa María.

Tradición, modernidad y naturaleza, se entrelazarán para mostrar al mundo el potencial infinito de nuestra bella Isla, afirmó Latuff.

De acuerdo al medio de prensa, el 2026 devendrá año de importantes acontecimientos en Varadero, pues a inicios de mayo será sede de la Feria Internacional de Turismo y posteriormente de la Bolsa Turística, dos de los principales eventos del turismo en Cuba.

El delegado del Ministerio del Turismo (Mintur) en Matanzas Luis Martínez aseveró que estas lides constituirán una ocasión ideal para mostrar no solo playas, sino también el compromiso de un destino turístico que se reinventa y la magia de un destino auténtico.

Puntualiza el sitio informativo que el principal balneario cubano aloja en la actualidad 57 hoteles y 23 mil 106 habitaciones, y recibe alrededor del 39 por ciento de los turistas internacionales que visitan al país.