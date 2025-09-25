Trabajadores bancarios apoyan con su firma al gobierno legítimo de Nicolás MaduroDesde la sede de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en el holguinero municipio de Calixto García se patentizó el apoyo incondicional al gobierno y pueblo venezolanos, ante la actual campaña injerencista.

Así quedó expresado durante la firma de un documento al que acudieron los trabajadores bancarios en representación de todo el pueblo.

Para Rolando García Rivero, líder sindical de la sucursal 6942 del Banco Popular de Ahorro se trata de un justo reclamo por la paz y la plena soberanía de los pueblos.

Rolando García Rivero, líder sindical de la sucursal 6942 del Banco Popular de Ahorro expresó en sus palabras el apoyo al pueblo venezolano

El mitin devino una tribuna por la solidaridad y amistad inquebrantables que unen a Cuba y Venezuela.

Esos lazos, según reconoce Yunieski Berbén Brito, líder bancaria nos hacen sumarnos y denunciar la injusticia que hoy pretende someter a nuestros hermanos de la tierra Bolivariana. "Nos sentimos comprometidos con el presidente Maduro y su pueblo y a la vez honrados de ser nuestras entidades bancarias las primeras en alzar sus voces por Venezuela".

Los trabajadores del BANDEC presentes también con su firma en apoyo a Venezuela

Desde este miércoles y hasta el próximo 30 de septiembre, mítines similares acontecerán en centros laborales, estudiantiles y comunidades como parte del apoyo hacia una nación hermana de fuertes nexos con el archipiélago cubano.