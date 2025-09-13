Carlos Castillo Mojera, Presidente Nacional de la Brigada de Instructores de Arte José Martí un dialogó con directivos del sector de la cultura y artistas locales.Carlos Castillo Mojera, Presidente Nacional de la Brigada de Instructores de Arte José Martí sostuvo un diálogo con directivos del sector de la cultura y artistas locales que hoy garantizan la vida cultural y artística en toda la geografía calixteña.

Insistió en que el papel del instructor de arte va más allá de los talleres de creación y la labor artística en los centros educacionales.

Durante el intercambio que tuvo lugar desde la casa de cultura Jesús Avilés Urbino de Buenaventura, Castillo Mojera conoció del quehacer con los aficionados en las escuelas e instituciones de la cultura y de las proyecciones para seguir consolidando esta labor, que si bien muestra resultados en la actualidad, precisa de un seguimiento oportuno para la debida captación, capacitación y formación artística con las potencialidades locales.

Asimismo elogió proyectos artísticos que como la fiesta para quinceañeras marcan pautas en la labor comunitaria y social. Es esta una propuesta que hoy se retoma con el auspicio de Cultura, la dirección General de Educación y la Brigada de Instructores de Arte José Martí, entre otras entidades y organismos locales, para regalar dicha celebración a familias vulnerables.

Idelmar Cordero Gómez, funcionario de Educación intercambia sobre los retos de la cultura hoy.

De igual manera Carlos Castillo Mojera, Presidente Nacional de la Brigada de Instructores de Arte José Martí, se interesó por la atención a los más de 20 jóvenes que hoy integran la brigada en la localidad, sus metas, aspiraciones y preocupaciones para consolidar su andar artístico en su cercano 21 cumpleaños el próximo 20 de octubre.

Los instructores de arte del municipio presentaron una muestra de lo que se hace en materia de cultura en las escuelas.