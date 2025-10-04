El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó hoy la detención de más de 400 integrantes de la flotilla humanitaria Global Sumud por parte de las fuerzas israelíes, y exigió su liberación inmediata.

A través de su cuenta en la red social X, el canciller señaló que “Israel debe cesar su irrespeto al Derecho Internacional, así como su bloqueo y genocidio contra el pueblo palestino en Gaza”.

El pasado miércoles, la flotilla denunció a través de redes sociales que fue atacada por al menos 10 barcos israelíes mientras navegaba en aguas internacionales.

Emitieron una señal de socorro tras ser interceptados, calificando la acción como un «crimen de guerra».

El Comité Internacional para Romper el Asedio a Gaza confirmó que la Armada israelí interceptó parte de los aproximadamente 50 barcos que integran la flotilla, algunos separados por apenas unas millas náuticas.

Desde 2007, Israel mantiene un bloqueo total por tierra, mar y aire sobre la Franja de Gaza, donde viven cerca de 2,4 millones de palestinos, de los cuales 1,5 millones han quedado sin hogar a raíz de los bombardeos indiscriminados.

Según fuentes médicas palestinas, desde el inicio de la actual ofensiva el 7 de octubre de 2023, las fuerzas israelíes asesinaron a 66 mil 148 personas y herido a 168 mil 716, en su mayoría niños y mujeres.