Los combatientes del Ministerio del Interior (Minint) y las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba en Calixto García efectuaron en la mañana de hoy un acto de reafirmación revolucionaria en tributo al héroe de la Policía Nacional Revolucionaria Leonel Mesa Rodríguez asesinado la semana pasada.

“Para nuestros combatientes la unidad es la fuerza invencible del pueblo cubano”.Así fue confirmado en las palabras de la Primer suboficial Yalianis Velázquez Cruz y de la Teniente Rosa María Quevedo La O.

Los combatientes del Minint reafirmaron su compromiso de seguir defendiendo las conquistas del socialismo y la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo.