 

Minint socialismo compromiso
Whatsapp

Los combatientes del  Ministerio del Interior (Minint) y las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba en Calixto García efectuaron en la mañana de hoy un acto de reafirmación revolucionaria en tributo al héroe de la Policía Nacional  Revolucionaria Leonel Mesa Rodríguez asesinado la semana pasada.

“Para nuestros combatientes la unidad es la fuerza invencible del pueblo cubano”.Así  fue confirmado en las palabras de la Primer suboficial Yalianis Velázquez Cruz y de la Teniente Rosa María Quevedo La O.

Los combatientes del Minint reafirmaron su compromiso de seguir defendiendo las conquistas del socialismo y la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo.

 

Twittear
Share
share with Whatsapp
share with Telegram

Podcast RJ

Chicho Marrero, con el Órgano de los Hermanos Ajo

Postales de mi tierra

Visitas

133872
Hoy: 116
Esta semana: 639
Este mes: 2.625
Mes anterior: 3.648
Total: 133.872

 

Cultura

Deportes

Provinciales

Nacionales