Preservar la memoria histórica en la comunidad campesina de Los Moscones.Los vecinos del barrio campesino de Los moscones agradecen la reinauguración de la Sala de Televisión de la comunidad, así como acciones constructivas en la bodega, y la tarja que guarda la memoria histórica del enfrentamiento de los mambises en esa zona.

La Sala de Televisión recibió una reparación capital: techo de zinc, persianas, piso, se sustituyó por granito, y se construyó un baño exterior.

El campesino y combatiente Eugenio Díaz Leyva dedicó palabras de agradecimiento a los trabajadores de la Sala de Televisión.

El campesino de la CCCS Pedro Rogena y combatiente Eugenio Díaz Leyva a nombre de sus vecinos expresó palabras de agradecimiento “En los momentos difíciles que estamos viviendo es un logro que se haya reparado esta Sala y tengamos la posibilidad de disfrutar de esta bella instalación, eso solo puede ser obra de una Revolución como la nuestra, la Revolución de Fidel Castro ,nuestro máximo líder ,esto significa un lindo regalo en saludo al centenario al Comandante”.

Eugenio evocó en su discurso al líder histórico de la Revolución Fidel Castro

Y acotó ”Hay que cuidar la Sala de Televisión y participar en las actividades que realizan los compañeros que laboran aquí, que aprovecho para reconocer su trabajo, porque soy testigo de cuánto se ha hecho aquí”.

Florentino Aldaya Martínez, director del programa de sala de Televisión convocó a buscar iniciativas para el disfrute de la comunidad.

De igual manera Florentino Aldaya Martínez, director del programa de Salas de Televisión en el municipio de Calixto García explicó “Esta obra está en el plan de la economía de este año, pero se pudo lograr gracias al esfuerzo de los trabajadores, de los vecinos que apoyaron en todo, ahora hay que cuidarla y llevar a la población más iniciativas para que las disfruten” .

Los pioneros de la escuela primaria Eliseo Reyes dedicaron sus poemas y cantos a Fidel.

Los pioneros de la escuela primaria Eliseo Reyes regalaron varios momentos bonitos con canciones y poesías dedicados a Fidel Castro, creador del programa de Salas de Televisión.

El encuentro ,presidido por Yoiler Carralero Cruz, funcionario del Partido Municipal y Yanet Cabana Cuellar, viceintendente del municipio fue escenario propicio para convocar a los pobladores de Los Moscones a realizar actividades en saludo al aniversario 65 de los Comités de Defensa de la Revolución y al centenario del invicto Comandante en Jefe a celebrarse el próximo año.

Los pobladores de Los Moscones muestran su apoyo a la paz de Venezuela

Momento bonito fue apreciar como los presentes acudieron a ofrecer su firma en apoyo a la paz de Venezuela.