Sergio Pintado ama la Meteorología ,sentimiento que heredó de su papá

A Sergio Pintado Cecilio lo marcaron desde niño los vericuetos de la meteorología, “imagínate, herencia de mi padre Paubelio Pintado Pino que llevó como aficionado, los registros de las precipitaciones por más de veintisiete años en este municipio de Calixto García.

“esos libros no los pude recuperar, mi padre se enfermó y se extraviaron como se extravió su mente, pero seguí su continuidad, ya yo tenía un pluviómetro pequeño, lo inventé desde temprana edad, claro no era real, sin embargo hace casi catorce años que cogí esta afición muy seriamente y doy los partes que se publican incluso por la emisora de aquí.”

“Hay que ser creíbles, este pluviómetro profesional está colocado en el patio de mi hogar, como se puede observar, está alejado de los árboles, y puede estar seguro de que las diferencias con otros de estos aparatos en cuanto a la medición, son mínimas. Hay que tener paciencia, voluntad y disposición, todo eso lo aprendí al lado de mi viejo,” lo expresa con emoción este hombre que es maestro de primaria y labora desde hace más de veinte años en la dirección municipal de trabajo.

Cuenta Sergio que en casi todas las escuelas donde laboró como docente estaban estos instrumentos de medir la lluvia precipitada y no podía dejar que cada vez que caía me llegara a los pluviómetros y recogiera el parte, mire- me dice- es algo que llevo en la sangre”.

Este sábado 27 se registró en el pluviómetro 120 mililitros solo faltaron cinco para cinco pulgadas, “ es que es bastante agua en pocas horas y eso trae por consecuencia las inundaciones sobre todo en las zonas bajas”, me dice y este reportero agrega que hubo casas cercanas a los ríos donde el agua casi topa el techo, y en el barrio de Pueblo viejo, la cercanía de viviendas al río provocaron afectaciones que inmediatamente recibieron la ayuda de las autoridades y el auxilio de los integrantes de la Cruz Roja Municipal.

Un hombre enamorado de su afición por la meteorología.

Antes de despedirme, mi consultado me recuerda, “mira, desde finales de mayo hasta este mes ha llovido bien, más de ochocientos milímetros, pero no ha sido igual en toda la geografía calixteña, por ejemplo en el norte no ha sido significativa y en el sur ha sido relativa, por su parte, los dos consejos populares de Buenaventura han sido los más beneficiados al igual que en otras zonas limítrofes con la cabecera municipal.”

Me despido de este hombre enamorado de su afición por la meteorología, quien además de medir la lluvia tiene un sentido práctico cuando mira al cielo, las nubes, y le aseguro que si le dice es probable que a tal hora esté aquí el agua, o por el contrario exprese, no hay amenaza de agua, por ahora continúa la sequía, créale porque este hombre sabe .