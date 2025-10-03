Imagen de archivoHoy es un día especial en nuestro municipio de Calixto García y en toda Cuba. Celebramos el Día del Trabajador Agropecuario y Forestal. Es un día para honrar a nuestros campesinos y campesinas, a los forestales y todos aquellos que hacen producir la tierra. A esos que se ensucian las manos a diario y dejan caer su sudor en el surco deberían de llamarse héroes de la alimentación. Gracias a su esfuerzo diario, tenemos alimentos en nuestras mesas. Ellos cuidan los campos, siembran, cosechan y protegen nuestros bosques.

La fecha recuerda un momento muy importante de nuestra historia: la segunda y última Ley de Reforma Agraria, promulgada un día como hoy, pero de 1963, poniendo fin al latifundio en los campos cubanos. Esta ley, continuó la tarea revolucionaria de dar la tierra a quien de verdad la merecía., y demostrando como aquel 17 de mayo de 1959 representaba a una Cuba socialista.

Antes de la Revolución, la tierra estaba en manos de unos pocos. La mayoría de los que la trabajaban vivían en pobreza. La Reforma Agraria fue una ley justa. Le dio la tierra a quienes realmente la trabajan, los hombres con sombrero de yarey. Fue el inicio de una nueva vida para el campesinado cubano.

Al frente de esta gran transformación estuvo nuestro máximo líder, el Comandante en Jefe Fidel Castro, quien comprendió que, sin el campo, no hay patria. Él, junto al pueblo, defendió la idea de que la tierra es de quien la trabaja con sus propias manos. Fidel confió siempre en los hpmbres y mujeres del campo. Los llamó "soldados de la producción". Los visitaba constantemente, recorría los surcos y escuchaba sus ideas. Hoy también lo recordamos a él, con su traje de campaña, siempre en combate. Ya cercano a su centenario Fidel está más vivo que nunca, en cada acción del pueblo trabajador, en el que siempre confió.

Su legado vive en cada cooperativa, en cada parcela y en el corazón de nuestro pueblo agropecuario. En nuestro municipio, sabemos que el trabajo en el campo es digno y esencial. Seguimos el camino que nos enseñó Fidel: producir para Cuba, con amor y dedicación.

¡Feliz Día a todos los trabajadores agropecuarios y forestales! Su sudor es semilla de futuro y su labor es la base de nuestra soberanía.