Anabel Gómez Pérez es una madre calixteña que asume con responsabilidad y mucho amor el cuidado de su primogénito Yeison Ortiz Gómez, de apenas dos años de vida.

Su rol de mamá y el desempeño como profesional de la medicina, me cuenta, la conllevan a extremar cuidados sobre todo para evitar el contagio de enfermedades respiratorias. "Por un lado el conocimiento popular te dice cómo actuar para prever que es lo más importante y al mismo tiempo como doctora el conocimiento te exige una conducta responsable y consciente para mantener el bienestar de tu bebé".

Así, con lecciones prácticas de un oficio que le gusta y la hace mantenerse siempre en constante aprendizaje, la encontró esta reportera mientras acudía al vacunatorio del policlínico de Buenaventura.

Desde allí profesionales de la enfermería como la licenciada Yanet Gómez Rubio le suministraban a su adorado bebé la primera dosis de la vacunación antigripal.

Su rol materno pudo más que su profesión, por eso el agradecimiento no se hizo esperar. "Hoy me tocó estar detrás del Buró y elogiar primero a mis colegas por su profesionalidad y reconocer el esfuerzo del país para asegurar una mayor protección de los niños ante las cercanías de meses proclives para el incremento de dolencias respiratorias.

En el municipio de Calixto García más de 930 niños desde 6 meses hasta 1 año, 11 meses y 29 días reciben por estos días en los vacunatorios de sus policlínicos la vacunación anti influenza pediátrica. Asimismo se benefician menores de dos hasta 5 años con padecimientos de asma y con igual cantidad de años que residen en Sabanazo, Santa Inés, Las Barías, entre otras localidades catalogadas como vulnerables.