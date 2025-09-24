 

Mailí Ramirez García,presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Leonardo Batista Pupo,primer secretario del Partido ,Ronny Pérez Rojas,intendente, y Nelsa Reinaldo ,secretaria del Consejo de la Administración.(Por ese orden)Varios temas relacionados con el desarrollo socioeconómico del territorio  tuvieron  su análisis en el Consejo de la Administración Municipal , presidido por el intendente Ronny Pérez Rojas, y  con el acompañamiento de Leonardo Batista Pupo, primer secretario del Partido , y Mailí Ramírez García, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular. 

La primera parte del  encuentro la ocupó precisamente lo que es asunto de máxima  prioridad para la labor de gobierno, la  atención social a los más vulnerables económicamente  , por lo que se aprobó la entrega de recursos a varias familias , en este caso   ollas arroceras  y  cunas con colchones para embarazadas .

Los  núcleos  beneficiados con recursos pertenecen a los Consejos Populares: Buenaventura 1, Buenaventura 2, Las Casimbas, Las Calabazas, Mir, y La Jíquima.

A su vez se aprobó la comisión municipal de atención a políticas sociales, integrada por directores de organismos clave en el territorio ,además de las organizaciones de  masas ,la Asociación de Combatientes,la FEEM,entre otros , y se explicó que se constituirán los grupos en los consejos populares, por lo que   la presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular  insistió en la capacitación porque son los encargados de controlar la instrumentación de estas políticas sociales.

La atención a los planteamientos de la población mereció un análisis detallado, donde los organismos  invitados con mayores incidencias rindieron cuenta de su gestión. Entre ellos la Empresa eléctrica, y Acueducto .

Con respecto a este asunto Ronny Pérez Rojas,intendente en el municipio recalcó en la gestión de cada directivo  en el tratamiento a cada situación y en  el tiempo establecido  para dar   respuesta ,que es treinta días.

Mailí Ramírez, presidenta  del máximo órgano de gobierno en el territorio también insistió en  la  calidad de las respuestas a los delegados, muchas de ellas sin argumentos y sin un análisis detallado del problema.

