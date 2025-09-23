Foto tomada de Internet

La selección femenina de béisbol de Cuba se impuso hoy a Nicaragua con marcador de 3 carreras por 1 en el marco del Campeonato Panamericano que se disputa en Venezuela. Con este triunfo, las antillanas alcanzan un récord de dos victorias y una derrota en el torneo.

El ataque cubano conectó seis hits y se benefició de dos errores defensivos nicaragüenses. Por su parte, las "morochas" también registraron seis indiscutibles, pero igualmente cometieron dos pifias en la defensa.

Las cubanas abrieron el marcador con dos carreras en la parte alta del primer inning y ampliaron su ventaja con una más en el tercero. En el quinto episodio, generaron una amenaza seria al llenar las bases sin outs, pero fueron neutralizadas por un espectacular triple play que evitó que anotaran.

En la loma, Luz Mery Ramos Pérez lanzó partido completo por Cuba, permitiendo una sola carrera, seis hits, otorgando una base por bolas y sin registrar ponches. Por Nicaragua, Ximena Monrroy fue la abridora y cargó con la derrota.

Destacaron ofensivamente por el equipo ganador la torpedera Maikeline Pérez Álvarez y la inicialista Libia Duarte Crespo, quien se fue de 2-2 en el plato.

Cuba enfrentará mañana a México en su próximo compromiso del certamen. Cabe señalar que en este partido no hubo participación de jugadoras de este municipio de Calixto García.