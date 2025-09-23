Imagen de archivo.Reparto Nuevo aprovechó su descanso, mientras el resto de los equipos dieron espectáculo en la cancha. En un partido vibrante, Pueblo Viejo cayó 2-5 ante Centro Escolar en un duelo que se definió en los minutos finales, marcado por un penal polémico que inclinó la balanza.

Reinier Rivera, “Piquiri”, fue la gran figura con cuatro goles, sumando un autogol rival; por Pueblo Viejo, Alexander Anazco y Luis Río —con un golazo— mantuvieron viva la esperanza.

Por otro lado, Reparto Jardín aplastó 6-1 a Juveniles, demostrando un ataque letal con dobletes de Rafael Pavó y Edmanis Domínguez, además de anotaciones de José Luis y Jorge Aballe; Evián Hidalgo descontó con orgullo para Juveniles, que mostró progresos notables.

Ahora Reparto Jardín lidera en solitario con 6 puntos, seguido por Reparto Nuevo y el Centro Escolar con 3, cierran en el fondo los equipos de Pueblo Viejo y Juveniles sin puntos.

La próxima fecha promete fuego: Juveniles descansa, mientras Reparto Jardín y Centro Escolar chocarán en un partidazo que promete emociones fuertes 🔥, y Reparto Nuevo volverá a la acción enfrentando a Pueblo Viejo.