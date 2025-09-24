Foto tomada de Internet

En un encuentro de trámite dentro de la fase clasificatoria, el equipo cubano femenino de béisbol se impuso a su similar de México con marcador de 6 carreras por 2. Las antillanas conectaron 6 imparables y cometieron dos errores defensivos , el conjunto azteca a pesar de acumular 9 hits y cometer solo un error, no logró capitalizar sus oportunidades.

El partido se definió en la séptima entrada, cuando Cuba descargó un racimo de tres carreras que sentenció el resultado. En el montículo, Maikelis Chacón Serrano firmó una labor sólida para llevarse la victoria, mientras que Ailín Villaverde cargó con la derrota por el lado mexicano.

En el aspecto ofensivo, Maikelín Pérez fue la figura cubana al conectar de 3-2, mientras que Darianna González aportó con un hit en cuatro turnos al plato y remolcó tres carreras.

Ambos equipos volverán a enfrentarse mañana a las 2:30 p.m. (hora de Venezuela) en una de las semifinales del torneo, en busca de uno de los tres boletos que otorga este campeonato para el próximo Mundial Femenino de Béisbol, que se celebrará en Estados Unidos. En la otra semifinal, Venezuela se medirá ante Nicaragua.

Cabe destacar que, al igual que la jornada anterior, no hubo actuación de las atletas calixteñas en este encuentro.