Imagen de archivoFinalmente, se jugará el quinto y último partido de la gran final del campeonato Municipal de Béisbol de 1ra categoría, tras la ajustada victoria del equipo de Domínguez sobre los Dagamitos 1 carrera a 0 en el encuentro que había quedado sellado.

La ofensiva fue escasa, pero suficiente para los visitantes, quienes contaron con una destacada actuación monticular de Walnier Osorio. El lanzador nacional recorrió toda la ruta sin permitir carreras, asegurando así la victoria para su equipo. Por la parte perdedora, Carlos Ramírez Méndez cargó con la derrota.

“Fuimos a buscar una victoria y lo logramos, era difícil porque Los Dagamitos cuentan con una excelente selección pero nosotros también tenemos lo nuestro” comentaron los ganadores al término del partido.

El próximo domingo, en el terreno de pelota de Domínguez, los locales buscarán aprovechar la ventaja de jugar en casa para alzarse con el campeonato. El partido decisivo se disputará a nueve entradas.