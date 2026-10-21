Hasta el territorio calixteño, tierra de tradiciones, llegaron este martes los representantes del proyecto de Cooperación Internacional “Sembrando Vida” impulsado por la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo (AMEXCID) y la embajada de México en la República de Cuba.

Formaron parte de la comitiva el Miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su secretario en la provincia holguinera Joel Queipo Ruíz, Oscar Pérez Oliva Fraga Vice Primer Ministro y Ministro del Comercio Exterior e Inversión Extranjera de nuestro país, a su lado Rodolfo Rodríguez Expósito Vice-Ministro Primero del Ministerio de la Agricultura. Además, estuvieron presentes el embajador de México en la República de Cuba, Miguel Díaz Reinoso y la Maestra Alejandra del Moral Vela, Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). También presidieron el evento los principales directivos del gobierno, el partido y el sector agropecuario del municipio calixteño.

Alejandra del Moral Vela, Directora Ejecutiva de AMEXCID extendió el saludo de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum al pueblo cubano y expresó que desde la capital mexicana se encuentra pendiente a lo que el proyecto está haciendo en nuestro país

“…estamos convencidos de que México va a seguir tendiendo la mano al pueblo cubano, no como históricamente se ha hecho, ahora vamos a ponerle un poquito más… ”. La ejecutiva continuó dirigiéndose a los productores calixteños en un diálogo abierto cuyo centro fue precisamente las bases del proyecto “Sembrando Vida”.

Con este proyecto el gobierno mexicano tiene como objetivo continuar ayudando a nuestro país, hoy que los ataques norteamericanos son más palpables. La ayuda llegará de manera que se logre fortalecer la producción local de alimentos y mejorar la calidad de vida en las zonas rurales de nuestro país. Cuenta no con simples donaciones sino con el acompañamiento de sus especialistas, la enseñanza de buenas prácticas de producción y el equipamiento necesario para la producción del campo.

En nuestro municipio iniciaron con la segunda fase del proyecto, ya Artemisa y Mayabeque constituyen pioneras en la primera fase, pero es nuestro Calixto García quien vive la primicia de incorporar productores pecuarios a la cooperación. Esto para un territorio cuyo fuerte es la ganadería es un paso fundamental en la recuperación del sector.

¿En qué consiste realmente la ayuda?

El plato fuerte del encuentro consistió en orientar a los productores calixteños sobre el proceso de entrega de los Kit y la asistencia tecnológica necesaria para llevar a cabo producciones que dupliquen los niveles actuales. Estos paquetes donados a los campesinos cubanos estarán conformados por distintos tipos de semillas mejoradas de productos como el garbanzo y el maíz, maquinarias e insumos para trabajar la tierra y para algunos la ayuda abarcará tractores, rastras y todo lo necesario para producir la tierra.

La Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, afirmó que tanto el gobierno mexicano como la Agencia de Cooperación Internacional buscan con este proyecto reafirmar una convicción profundamente arraigada en México, que es la solidaridad entre los pueblos, ayuda necesaria, en estos momentos tan complicado para Cuba, hace falta.

En sus propias palabras “…no es solo la muestra de solidaridad y cariño, ya eso lo tenemos, sino ahora es decirles cómo les ayudamos, cómo vamos a salir juntos de esto, cómo vamos a garantizar la soberanía alimentaria en Cuba, cómo vamos a garantizar la autonomía y “Sembrando Vida” es una forma concreta de llevar estos principios al territorio…”

El embajador de México Miguel Díaz Reinoso expresó su agradecimiento por estar presentes el Vice Primer Ministro y Ministro del Comercio Exterior y Ministro Primero del Ministerio de la Agricultura, acontecimiento que demuestra el interés de nuestro país en la cooperación mutua, la oportunidad que trae el proyecto mexicano para mejorar las capacidades productivas del país.

Y dijo “Estamos también haciendo un acto de reciprocidad por lo que ha hecho Cuba por México, hoy que nos reunimos para hablar sobre “Sembrando Vida” en Holguín, están trabajando en México miles de médicos cubanos que han llevado la esperanza, no de sembrar vida, de salvar vidas”,

Estas palabras del embajador mexicano recordaron lo estrechos que son los lazos entre las dos naciones. Afirmó además la decisión del gobierno mexicano, del pueblo mexicano de botar en contra del bloqueo norteamericano conta Cuba. Bloqueo que catalogó como absurdo, inmoral, ilegal e inhumano y continuó diciendo que no basta con votar, sino que hay que igualar con los hechos las palabras y por eso estaban hoy en nuestra provincia en nuestro municipio demostrando su apoyo al pueblo cubano.

Oscar Pérez Oliva Fraga Vice Primer Ministro y Ministro del Comercio Exterior e Inversión Extranjera de nuestro país, intervino en el encuentro dando un agradecimiento a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum por su valentía y firmeza, inquebrantable e incondicional apoyo a nuestro país en la implementación de este y muchos otros programas que se están desarrollando en nuestro país a través de la cooperación mutua. Comentó además la experiencia en las provincias que ya inició el proyecto donde se duplicaron y triplicaron las producciones dando autonomía a familias en zonas rurales y mejoraron sus condiciones de vida.

Este proyecto desde su raíz impulsa el desarrollo del sector agropecuario en nuestro país. Acciones que marcan un antes y un después en los campos cubanos.