Imagen tomada de FacebookEn el municipio de Calixto García se llevó a cabo el pleno anual de jueces árbitros y anotadores oficiales, una cita que reunió a los profesionales del arbitraje y la anotación deportiva de la localidad con el objetivo de evaluar el trabajo realizado durante el período y reconocer la destacada labor de quienes participaron en eventos de carácter provincial y nacional.

La actividad estuvo marcada por el reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y la profesionalidad de los árbitros que representaron al municipio en diferentes escenarios competitivos, llevando en alto el nombre de Calixto García y demostrando la calidad del movimiento arbitral en el territorio.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el homenaje a Freddy Hechavarría Tornés de bádminton, quien tuvo una participación sobresaliente en la Copa Internacional Giraldilla, celebrada en La Habana, así como en los Juegos Escolares Nacionales. En este último evento, Hechavarría Tornés fue seleccionado como Mejor Árbitro de su deporte, un lauro que constituye un orgullo no solo para él, sino también para todo el municipio y para el movimiento deportivo local. Su desempeño ejemplar fue resaltado por los presentes, quienes coincidieron en señalar que este tipo de resultados incentivan a las nuevas generaciones de árbitros.

Asimismo, fueron agasajados Melvis González, del área de Educación Física, junto a Roberto Ávila y Ernesto Valerino Quintana, del área de Recreación, todos ellos pertenecientes al Combinado Deportivo de Mir. Su labor sostenida y su compromiso con el desarrollo de las actividades físicas y recreativas en la comunidad fueron motivos suficientes para recibir el reconocimiento de sus compañeros y directivos.

De igual manera, procedentes de Buenaventura recibieron premios Radamés Labrada Westbrook, Yuski Batista y Osmani López García, todos vinculados al área de Recreación, quienes se destacaron por su entrega y consagración en el desempeño de sus funciones a lo largo del año.

En el ámbito del béisbol, deporte de gran tradición en la región, se reconoció el trabajo de Karel Reyes Pérez y Rafael Sánchez Rodríguez, mientras que en el fútbol resultaron destacados Ibrahim Aguilera Valera y Ermes Domínguez Uliver, quienes demostraron un alto nivel de preparación y seriedad en cada una de sus actuaciones.

Dentro de la esfera de la Educación Física, se reconoció la labor de Orestes Figueredo Aguilera, quien ha contribuido de manera significativa al desarrollo de esta disciplina en el municipio.

En cuanto al gremio de los anotadores, se elogió la labor de Edilberto Vera Vega y de su hijo Edilberto Vera Cruz, un binomio que refleja la continuidad y el relevo generacional dentro del movimiento arbitral y de anotación en Calixto García.

El pleno anual constituyó, además, un espacio propicio para el intercambio de experiencias, la evaluación de los resultados alcanzados y la proyección de nuevas metas para el próximo período, reafirmando el compromiso de los jueces árbitros y anotadores oficiales con el deporte y con el desarrollo integral de la comunidad.

Con este tipo de actividades, el municipio de Calixto García ratifica su voluntad de continuar fortaleciendo el movimiento deportivo local, estimulando a quienes con esfuerzo y dedicación contribuyen al desarrollo de las diferentes disciplinas y al fomento de una cultura deportiva sólida y participativa.