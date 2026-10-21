Los pueblos de México y Cuba viven fuertes lazos de hermandad. Ello quedó evidenciado en el día de la cultura nacional con la bienvenida a una delegación del proyecto Sembrando Vida de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Formaron parte de la comitiva el Miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su secretario en la provincia holguinera Joel Queipo Ruíz, Oscar Pérez Oliva Fraga Vice Primer Ministro y Ministro del Comercio Exterior e Inversión Extranjera de nuestro país, a su lado Rodolfo Rodríguez Expósito Vice-Ministro Primero del Ministerio de la Agricultura.Además, estuvieron presentes el embajador de México en la República de Cuba, Miguel Díaz Reinoso y la Maestra Alejandra del Moral Vela, Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). También presidieron el evento los principales directivos del gobierno, el partido y el sector agropecuario del municipio calixteño.

. Y fue el primer saludo la música de Hermanos Ajo y su Órgano oriental, que motivó al embajador a usar la manigueta para celebrar lo cubano de nuestras raíces. Autoridades de la provincia y el municipio junto a niños portadores de tradiciones locales vivieron un día de la cultura nacional con las raíces vivas de los pueblos de México y Cuba.