La UHo y la Universidad Estatal de Kuban, consolidaron alianza para el intercambio académico y la preservación de la identidad cultural. Foto: Cortesía de la fuenteLa internacionalización de la Educación Superior cubana consolida uno de sus capítulos más sólidos en Eurasia a través del programa de movilidad académica con Rusia, cuya tercera edición cuenta actualmente con una destacada representación multidisciplinaria de profesores de la Universidad de Holguín (UHo) realizando estancias de alta especialización en el terreno.

Bajo el marco de los acuerdos bilaterales entre el Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba (MES) y el Ministerio de Educación de la Federación de Rusia, el proyecto se posiciona como una plataforma clave para el intercambio de conocimiento, la investigación de vanguardia y el fortalecimiento de los lazos científicos entre ambas naciones.

De acuerdo con la M.Sc. Rosabel González Cruz, profesora y metodóloga de Relaciones Internacionales de la Universidad de Holguín (UHo) y encargada de la colaboración con Europa, Asia y Canadá, este proceso parte de un riguroso mecanismo de convocatorias emitidas conjuntamente por los ministerios de educación de ambos países.

Tras un exhaustivo proceso de preselección y selección que pondera los intereses institucionales y las líneas investigativas de los profesores, los profesionales cubanos, en su mayoría inmersos en procesos de formación de maestrías y doctorados, realizan estancias cortas pero de alta frutosidad en universidades rusas.

Una red de alianzas estratégicas extendida por toda Rusia

Si bien la Universidad Federal del Sur destaca como la principal contraparte y coauspiciadora de la mayoría de los participantes holguineros, la cooperación se expande de forma notable hacia otras prestigiosas urbes e instituciones rusas en función de las especialidades y temas de investigación de los docentes, alcanzando sedes en Moscú, San Petersburgo y, por primera vez, en Siberia.

El impacto de este convenio se materializa en el trabajo directo de campo y en los laboratorios de alta especialización, donde la UHo cuenta con una sólida representación multidisciplinaria.

Entre ellos resalta el Dr.C. Robin Cabeza Ruiz, profesor y director del Centro de Estudios CAD/CAM, quien durante su estancia participa en intercambios con homólogos rusos e investigadores del Centro de Neurotecnología, un espacio estratégico para la innovación tecnológica y el desarrollo multidisciplinario.

Asimismo, el profesor Raymundo Almaguer Soque, decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Agropecuarias, desarrolla su pasantía mediante encuentros con directivos y homólogos rusos, ampliando la cooperación bilateral hacia áreas vitales para el desarrollo sostenible y la investigación agropecuaria.

A esta destacada presencia se suma la profesora Yisel Clavel Quintero, de la Facultad de Informática Matemática, quien realiza su pasantía en la Universidad de Siberia, en Krasnoyarsk, diversificando la participación de la academia holguinera.

De igual forma, la ingeniera María Gabriela de la Torre Ricardo, docente de la Facultad de Ingeniería Industrial, enfoca su labor en el fortalecimiento de los vínculos académicos, la investigación interinstitucional y la consolidación de proyectos conjuntos.

Integración cultural, lingüística y proyección histórica

Más allá del rigor científico e investigativo propio de sus especialidades, los profesores forman parte de un programa integral que incluye el aprendizaje regular del idioma ruso durante todo el tiempo de estancia.

Asimismo, desarrollan un intenso programa sociocultural que abarca el intercambio directo con estudiantes y profesores de las facultades anfitrionas, como los encuentros de conferencias sobre la variante cubana del español en la Universidad Estatal Lingüística de Moscú.

De igual manera, la participación activa en el V Congreso Internacional «La identidad nacional a través de la lengua y del diálogo entre culturas: Rusia e Iberoamérica» en la Universidad Federal del Sur, así como la promoción conjunta de eventos históricos y culturales como la conmemoración de la Victoria de Girón junto a la Universidad Estatal de Kuban.

Perspectivas y consolidación institucional

Este esfuerzo responde tanto a los convenios específicos y visitas de altas autoridades académicas, incluyendo la participación de la rectora en el Foro de Rectores Cuba-Rusia y sus visitas a San Petersburgo y diversas instituciones

Asimismo, al coauspicio de espacios de alto impacto como el evento «Cultura Unida» de la Universidad Estatal NUST MISIS, consolidando una red de cooperación que fortalece las relaciones institucionales.

La consolidación de este programa de colaboración internacional representa un salto cualitativo de doble vía.

Afianzar estos puentes con instituciones de Eurasia proyecta la excelencia académica de la UHo y su liderazgo científico más allá de las fronteras nacionales, lo que eleva el prestigio de la casa de altos estudios y enorgullece profundamente a la comunidad universitaria de la provincia.

En el plano profesional, estas estancias de alta especialización dotan a los docentes de herramientas de vanguardia, amplían sus horizontes investigativos y fomentan una sólida integración intercultural que impacta directamente en la calidad de la docencia y en el desarrollo socioeconómico sostenible de la provincia y del país.