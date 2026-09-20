En la provincia de Holguín es una tarea constante la prevención del consumo de drogas. Cuando algún conocido o persona allegada demuestra ansiedad, tristeza, irritabilidad, vacío emocional o baja autoestima es más vulnerable a buscar auxilio ante las adicciones. Si bien no todas las señales significan consumo, merecen atención cuando se repiten en el tiempo. De ahí la atención disponible en los servicios de salud para los pacientes con adicciones.

De acuerdo con la psicóloga, Alicia Morales Sánchez de González, «el protocolo de atención para las personas con adicciones que soliciten ayuda en la provincia el primer paso es acudir al cuerpo de guardia de un hospital. Si se tratase de algún menor de edad la atención inicial corresponde al Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción de la Pedraja. Quienes sobrepasen los 19 años deben dirigirse al Hospital General Universitario Vladimir Ilich Lenin o al Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Iñiguez Landin».

En los referidos servicios serán evaluados y de ser necesario, ingresados durante un período de entre 24 y 72 horas para controlar los síntomas de abstinencia y lograr la estabilización clínica del paciente, señaló la también integrante del Departamento de Salud Mental de la Dirección General de Salud.

Una vez superada esa primera etapa, un especialista en Psiquiatría realiza una nueva valoración y establece, junto con el paciente, un convenio terapéutico que define el tratamiento a seguir. Entre las diferentes modalidades disponibles, la más utilizada es el ingreso en el hospital de día, ubicado en la calle Coliseo de la capital provincial, donde radica el Centro Comunitario de Salud Mental, lugar donde por alrededor de tres meses se brinda psicoterapia.

El camino hacia la recuperación no siempre es lineal, lo acompañan muchas veces recaídas, avances, nuevos tratamientos. Sin embargo, se ha planificado la ayuda en cada paso del proceso para quienes lo necesiten.

En ese sentido la máster en Salud Mental Comunitaria explica que al concluir ese proceso, los pacientes pueden continuar su recuperación en grupos terapéuticos de ayuda mutua en sus respectivas áreas de salud. Estos espacios son dirigidos y acompañados por el psiquiatra del área.

Tal vez el primer paso para superar una adicción es además reconocer la adicción y que esta es una enfermedad crónica, por lo que requiere seguimiento sistemático y entender que las recaídas forman parte del proceso terapéutico.

Ante una recaída, la persona debe regresar al cuerpo de guardia del hospital para reiniciar el ciclo de atención, estabilización y tratamiento. La especialista insistió en la importancia de buscar ayuda de manera oportuna, pues los síntomas de abstinencia varían desde sudoraciones leves hasta convulsiones, en dependencia de la gravedad de cada caso.

Para quienes residen fuera del municipio de Holguín, el procedimiento es similar. Deben acudir al centro de urgencias más cercano, ya sea un policlínico habilitado para este tipo de atención o al hospital municipal.

Después de controlar los síntomas iniciales, el psiquiatra del centro realizará la valoración y establecerá el convenio terapéutico. Estos pacientes no tienen que trasladarse necesariamente al Centro Comunitario de Salud Mental es posible continuar el seguimiento en sus propias áreas de salud.

La adolescencia y juventud es una etapa en la que la presión del grupo suele pesar mucho. Cada familia debe enseñarle habilidades para decir no, pedir ayuda, salir de una situación incómoda y confiar en su propio criterio. Se trata de armarse de los recursos para cuidarse mejor