El Palacio de Pioneros Jesús Peña Serrano ubicado en Buenaventura en este municipio holguinero de Calixto García vistió sus mejores galas para recibir a pioneros, instructores y trabajadores de esta instalación pioneril perteneciente a la Dirección General de Educación en esta parte del occidente holguinero en el día de la inauguración del curso Vocacional 2026/2027con la presencia de integrantes de los Círculos de Interés de las diferentes especialidades que funcionarán en esta instalación pioneril y que representan los centros escolares Fermín Rodríguez Díaz de La Alegría, Rubén Bravo Álvarez de Pueblo Viejo, el Seminternado de Primaria Rigoberto Mora Aguilera y la ESBU Calixto García Íñiguez.

Arelis Labrador Fonseca, Subdirectora de actividades de la instalación le dio la bienvenida a los más de 300 educandos que forman parte de la matrícula y sus respectivos instructores, distribuidos en las 5 especialidades en las que se trabajará este curso.

“…A nombre del Consejo de Dirección de nuestro querido Palacio de Pioneros le damos la bienvenida a este nuevo curso vocacional y los exortamos a que cumplan con el reglamento y se apropien de los conocimientos que ofrecen las diferentes especialidades que forman parte del plan de estudio para el presente período lectivo…”

Con una matrícula inicial de 355 educandos la instalación atenderá a los matriculados en las especialidades de Pedagogía, Enfermería, Cultura Física, Comercio y Gastronomía, y la relacionada con la Gestión de los Recursos Humanos. Los instructores y personal de dirección desarrollarán como parte de los planes de estudios las charlas y visitas vocacionales a los diferentes centros de trabajo, así como la información técnica de las especialidades previstas para el presente curso vocacional, con el objetivo de despertar entre los educandos su intereses por el estudio de las diferentes carreras que podrán aspirar en el futuro.

El acto de inicio del curso vocacional en esta instalación pioneril fue presidido por Carlos David Ramírez Batista, presidente de la Organización de Pioneros del territorio calixteño y Niurka Góngora Pérez, su directora y tuvo como colofón la declamación del poema El Perfil de Fidel, a cargo del instructor de arte Yoandris Muñoz Vázquez del centro Fermín Rodríguez Díaz.

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