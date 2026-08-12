Fotos: Juan Pablo Carreras/ACNEl antiguo batey de Birán, ubicado en el otrora camino a Santiago de Cuba, no es solo un sitio lleno de historia y exuberante naturaleza, sino la cuna del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz.

Acercarse al sitio que exhibe los recuerdos del hombre más trascendental de los últimos tiempos constituye un viaje por su infancia, adolescencia y las huellas imborrables que dejó su ideario a nivel mundial y donde además se conservan más de 1 700 objetos pertenecientes a la familia.

Con apenas unas casas a inicios del siglo XX, el emblemático caserío cercano a la Bahía de Nipe, al central Marcané y a los Pinares de Mayarí, revive las anécdotas sobresalientes de Fidel y su vida como ejemplo y esperanza para los desposeídos de la tierra.

Un gran algarrobo da la bienvenida a los visitantes ávidos de acercarse a las raíces del Líder, escondidas con el paso de los años tras las construcciones que conservan su estructura general devenidas museo y punto de encuentro de generaciones.

El tiempo ha convertido el hogar de la familia de Ángel Castro y Lina Ruz en un complejo declarado Monumento Nacional, integrado por la casa familiar, la pequeña escuela, una oficina de correos, una gallera y un pequeño hotel, enclave de obligada cita para los interesados en escudriñar la vida y pensamiento del tercer hijo de este matrimonio.

Cada rincón del lugar, localizado en el municipio de Cueto, guarda celosamente las aventuras de su niñez y adolescencia, donde leer, bañarse en el río y montar a caballo fueron sus pasatiempos favoritos y se forjó su apego a las causas justas y el rechazo a la desigualdad entre los seres humanos, que convirtieron a Fidel en un paradigma de dignidad y altruismo.

El andar del tiempo, sus estudios universitarios, la prisión por asaltar el cuartel Moncada, la vida como guerrillero en la Sierra Maestra y sus responsabilidades en el gobierno revolucionario separaron al Comandante de la casa familiar, pero conservaron su esencia.

Tras su muerte, el 26 de noviembre de 2016, a los 90 años, Birán trascendió con Fidel hacia la eternidad como el sitio en el cual cimentó sus ideales y los valores de solidaridad, altruismo y modestia que lo acompañaron toda su vida.

Las nuevas generaciones han acogido el lugar como paradigma para recordar a ese revolucionario y difundir su ideario entre la juventud progresista a nivel mundial, a quienes marcó el camino a seguir.

Hoy Birán sigue siendo un espacio de encuentro con el Fidel que renace en cada proyecto orientado al bienestar, el desarrollo y la igualdad social, banderas de sus ideales en todos los pueblos.

Aquel nacimiento, el 13 de agosto de 1926, hace 100 años, inscribió al poblado en la historia como el punto de partida en la existencia de un hombre que renunció a sus comodidades en defensa de la causa de los humildes y se incluyo —sin pretenderlo— como uno de los cubanos más grandes de todos los tiempos.