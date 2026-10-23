Marilín y Yoana ,istructoras de arte en el municipio de Calixto García. (imágenes de archivo)En versos y gestos defiende el arte, ese que muy bien sabe hacer. ES el tabloncillo su lugar favorito para crear, para decir desde un lenguaje único, universal.

Marilín González Proenza es más que una versátil instructora de arte que se desdobla y despierta emociones en cada una de sus presentaciones. Su vocación va más allá por eso deja lecciones en sus talleres de creación que educan, forjan, enseñan para la vida.

Yoandri dejó atrás su timidez y con voz pausada pero segura también enaltece el buen arte de las tablas. Sus versos emocionan, calan en lo más hondo, llevan un mensaje.

Liudis se ha hecho imprescindible. Su peculiar voz está en la escuela, en celebraciones municipales, en fin en casi todo porque es de las que tienen que estar.

Son jóvenes de hoy, de familias que sustentar cada día y sin embargo jamás han dejado a un lado el arte que un día los unió para convertirlos en los que hoy son, imprescindibles de la cultura local.

El 20 de octubre el programa de los instructores de arte celebra su aniversario 22, el momento justo para el agasajo a quienes siempre están desde el tabloncillo, la tarima, o el taller de creación dando lo mejor para educar, transmitir, formar valores.