Imagen de archivoLa Liga de Fútbol de Buenaventura volvió a la acción con el desarrollo de su tercera jornada, una fecha que dejó resultados importantes y que empieza a dibujar el panorama de la competencia.

En el primer encuentro, el equipo de La Alegría logró una ajustada victoria de 2 goles por 1 frente a su similar del Reparto Jardín, en un partido que se definió por detalles y que mantuvo a los aficionados al borde del asiento hasta el pitazo final. Por su parte, el Centro Escolar dio muestra de su solidez y contundencia al golear 4-0 al Barrio Nuevo, consolidándose como uno de los equipos más fuertes del torneo hasta el momento.

Con estos resultados, la tabla de posiciones después de tres fechas queda de la siguiente manera: el Centro Escolar lidera con 5 puntos, producto de sus buenas actuaciones, mientras que el Barrio Nuevo acumula 3 unidades. Más atrás aparecen La Alegría y el Reparto Jardín, ambos con 2 puntos, en una zona de la tabla que promete mucha disputa en las próximas jornadas.

La emoción no se detiene, y el próximo domingo se disputará la cuarta fecha de la liga, una jornada que traerá dos compromisos de gran interés. En el primer partido, el Barrio Nuevo se enfrentará a La Alegría, un duelo en el que ambos equipos buscarán sumar de a tres para escalar posiciones y no perder terreno en la lucha por los primeros lugares. En el segundo encuentro, el Centro Escolar se medirá ante el Reparto Jardín, un choque que pondrá a prueba el liderato del Centro Escolar frente a un rival que necesita urgentemente sumar para mantenerse con vida en la competencia.

Con estos enfrentamientos, la cuarta fecha promete ser decisiva para las aspiraciones de cada equipo, y los aficionados de Buenaventura ya esperan con ansias lo que será una nueva jornada de fútbol, pasión y emoción en el marco de una liga que sigue creciendo y consolidándose como un espacio de encuentro para la comunidad.