Integrantes de la peña La Rioja junto a la ANCI celebrando el día de la cultura .2

25 años nos separan de aquella mañana en la casa de los Acosta en el cruce de Mir. Hoy, en el barrio nuevo y en casa del poeta Ramón Acosta la Asociación Nacional del ciego y la UNEAC junto a Radio Juvenil vuelven a respirar la mañana de domingo en honor al día de la cultura cubana.

Las décimas de Acosta y Ramón Rodríguez junto a las canciones de María Eugenia ayudaron a conformar la magia de la peña con homenaje a Esteban Reyes, Norberto Carralero, Daisí Acosta y Margarita Ferrás .Los vecinos del barrio nuevo se unieron a la celebración en una descarga de poesía que contagió optimismo y fe a lo hermoso de la vida, y transmitió amor y apego a la cultura calixteña.

25 años después de su fundación no se detiene la peña, que el 23 de diciembre estará de aniversario.