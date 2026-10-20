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25 años nos separan de aquella mañana en la casa de los Acosta en el cruce de Mir. Hoy, en el barrio nuevo y en casa del poeta Ramón Acosta la Asociación Nacional del ciego y la UNEAC junto a Radio Juvenil vuelven a respirar la mañana de domingo en honor al día de la cultura cubana.
Las décimas de Acosta y Ramón Rodríguez junto a las canciones de María Eugenia ayudaron a conformar la magia de la peña con homenaje a Esteban Reyes, Norberto Carralero, Daisí Acosta y Margarita Ferrás .Los vecinos del barrio nuevo se unieron a la celebración en una descarga de poesía que contagió optimismo y fe a lo hermoso de la vida, y transmitió amor y apego a la cultura calixteña.
25 años después de su fundación no se detiene la peña, que el 23 de diciembre estará de aniversario.