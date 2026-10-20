Imagen de archivo.

La Liga Interbarrios Tercera División de Buenaventura se alista para vivir una nueva edición con ocho equipos repartidos en dos grupos y un formato a dos vueltas que promete emociones de principio a fin.

En el Grupo A competirán Atlético Las Brisas, La Escondida, Sporting Las Brisas y Villa Magalis B, mientras que el Grupo B reunirá a Deportivo LC, Escolares, La Plaza y Real Deportivo. Con esta estructura, cada escuadra disputará seis partidos en la fase de grupos —tres como local y tres como visitante—, para un total de 24 encuentros en esta primera instancia, donde solo los dos mejores de cada zona avanzarán a las semifinales.

La ronda de los cuatro mejores se jugará con partidos de ida y vuelta, cruzando al primero del Grupo A con el segundo del Grupo B y al primero del Grupo B con el segundo del Grupo A, y los ganadores disputarán la final en un partido único. Así, la Tercera División interbarrial de Buenaventura se prepara para una competencia intensa, con equipos que buscarán hacerse fuertes en casa y sacar ventaja en la carretera para pelear por el título.