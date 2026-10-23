Auxiliar pedagógica Yamilet Pérez Almaguer se siente realizada junto a sus niñosLa casita infantil "Ismaelillo, situada en el seminternado de primaria de Buenaventura, recibe a niños de la primera infancia " de madres trabajadoras que no alcanzaron matrícula para sus infantes en el Círculo Infantil de este poblado cabecera.

La coordinadora Yamilé Pérez Almaguer explica " contamos con una matrícula de quince niños que son atendidos por educadoras y una auxiliar pedagógica; en este tipo de instalación la familia debe llevar el almuerzo y la merienda a sus hijos. Sepa que este colectivo está inmerso por sumarse junto a la familia, a la mejor atención y educación de la infancia que también es responsabilidad nuestra; tenga por seguro la familia, que sus hijos en la casita infantil están seguros aprendiendo para luego ingresar a la primaria".

En la terraza de la Casita Infantil "Ismaelillo " tienen su espacio para crear y divertirse

" Esta casita se instaló para cubrir las necesidades de madres trabajadoras porque el círculo ya estaba cubierto", me informa la metodóloga de la primera infancia Maydé Aguilera Rodríguez, " en la convocatoria realizada solo respondieron la dirección de trabajo y nuestro organismo, el resto no participó y de seguro que hay madres trabajadoras necesitadas del servicio que ofrece el " Ismaelillo ", "también se estimaba la apertura de casitas en varios consejos populares pero diversos factores entre ellos la lejanía, la disposición de directivos de empresas para acometer con recursos la adaptación de locales; la matrícula y el cubrimiento con el personal capacitado, ha detenido el sueño de extender la alternativa a otras comunidades, pero no renunciamos a él.

La visita a la instalación y el diálogo con quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante tal propósito, me ofrece la respuesta de que aún en medio de limitaciones la casita infantil que lleva por nombre "Ismaelillo" rinde merecido tributo al Maestro que en sus versos y prosa exaltaba a la infancia, el tesoro más preciado de la Patria, los que saben querer.

En Calixto García más de 3 mil 900 niños están matriculados en la primera infancia y a ello se ha unido Educa a tu Hijo un programa de conjunto con la familia y el médico de la comunidad que ha dado frutos a favor de los pasos previos de los niños antes de su integración a la escuela.

El juego enseña y educa a la infancia. Niños de la Casita Infantil "Ismaelillo " del poblado de Buenaventura, Calixto García.