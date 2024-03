Hablar de las mujeres cubanas es hablar de guerreras de mil batallas. Desde sus inicios es la mujer la fragua donde se forjan los más insospechados sacrificios. Desde la manigua redentora, la clandestinidad, la Sierra maestra aprendimos a conocerlas por su carácter y valor, esos valores que las hicieron grandes y únicas, y las siguen encumbrando en el altar de la Patria.

Son las mujeres las que en tiempos difíciles saben crecerse, sumar, multiplicar, y convertirse en seres especiales ,nada las detiene cuando se habla de familia y bondad. Nada las detiene cuando se habla de tareas y de Patria .

Son las mujeres las que ocupan hoy diferentes responsabilidades y ejercen profesiones como médicos, ingenieras, científicas, licenciadas, y muchas otras tareas en decenas de disciplinas del conocimiento.

Pero son también ellas las que laboran con orgullo en cualquier rama de la agricultura, lo mismo en una oficina que apegada al surco, no importa el sol, no importa los avatares del oficio, ellas se agigantan y desafían cualquier obstáculo.

Hoy en medio de la difícil situación que atraviesa el país, con carencias y limitaciones, las mujeres en Cuba enfrentan con osadía cualquier impedimento, y no cesan en su empeño de lograr un mejor porvenir para sus familias y compatriotas, generan iniciativas, innovan, y buscan alternativas en su afán de no rendirse y continuar adelante.

El heroísmo de las cubanas no tiene límites, ellas no conocen de miedo ni de distancias, nada las detiene cuando de altruismo y solidaridad se trata ,allí las vemos en cualquier frontera siempre prestas a ayudar a los más necesitados, y a brindar no lo que les sobra, sino lo que han logrado con honradez y desvelo.

Por eso cuando apreciamos las más de 300 federadas que en representación de las cubanas celebran su onceno congreso nos complace saber que desde allí hacen propuestas buscan soluciones y hasta comparten bonitas experiencias para que se generalicen en cada delegación y bloque.

Cuba vive orgullosa hoy de sus mujeres, de esas que en estos duros años han demostrado que saben luchar y ganar y de que cuando se habla de retos y desafíos hay que contar con ellas. Sigamos juntas con dignidad y heroísmo batallando y venciendo.