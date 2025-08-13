En una tarde llena de emoción, pasión y fútbol de alto voltaje, el equipo Totheham se consagró como campeón de la Liga de Fútbol Buenaventura “Verano Siempre Jóven”, tras imponerse en un partido intenso y dramático ante su eterno rival, Chelsea.

El encuentro, disputado en el terreno aledaño al estadio Orlando Proenza Vera, comenzó con un arranque fulminante de los dirigidos por Chelsea, quienes tomaron la iniciativa desde los primeros minutos. El dominio se tradujo en el primer gol del partido, obra del ariete Yoelito, quien abrió el marcador y encendió la fiesta en las gradas. El gol, celebrado con euforia por sus compañeros, parecía darle confianza al equipo, que buscaba sellar su primer título de la temporada.

Sin embargo, Totheham no se amilanó. Con orden, carácter y una gran conexión en el medio campo, los visitantes comenzaron a tomar el control del juego. La reacción no se hizo esperar: tras varias aproximaciones peligrosas, llegó el empate. El encargado de igualar las acciones fue Luis Alberto, más conocido como "Boris". El gol, cambió por completo la dinámica del partido y reavivó las esperanzas de los suyos.

Con el marcador empatado 1-1, el partido entró en una fase de máxima tensión. Ambos equipos buscaron el gol de la victoria, pero fue Totheham quien demostró mayor claridad en los momentos decisivos. Allí apareció Ángel Enrique Cimarro, el joven talento apodado "El niño", quien con un potente zurdazo desde el borde del área clavó el balón en el ángulo superior. ¡Golazo! El estadio estalló, esta vez en celebración para los aficionados de Totheham.

El gol de Cimarro no solo fue el de la victoria, sino el que definió el partido y coronó a Totheham como campeón invicto de la Liga 2025. Los jugadores se abrazaron en el centro del campo, mientras el técnico levantaba los brazos al cielo en señal de triunfo y gratitud.

Al finalizar el encuentro, se realizó la ceremonia de premiación. El trofeo fue entregado en medio de aplausos y cánticos de la afición, y se reconocieron las figuras destacadas del torneo:

Mejor jugador integral del campeonato : Rafael Valera Pavó , por su constancia, liderazgo y desempeño sobresaliente durante toda la temporada.

Mejor portero del torneo: David de la Rosa, cuyas atajadas clave en momentos cruciales fueron fundamentales para mantener a su equipo en carrera.

Con este triunfo, Totheham escribe una nueva página de gloria en la historia del fútbol de Buenaventura, consolidándose como un equipo con corazón, talento y espíritu de campeón.