Foto: Juan Pablo Carreras/ACN/Archivo

La Casa de Iberoamérica y la Delegación Provincial del Ministerio de Cultura en Holguín, convocan a participar en la XXXI edición de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana.

Como cada año, la convocatoria invita a los interesados en el turismo cultural, artistas, intelectuales, académicos, emprendedores en general, a una fiesta que no solo celebra la historia y las tradiciones, también relaciona las raíces con lo contemporáneo y con las proyecciones culturales de las diversas regiones representadas en el evento, el cual aúna a las más diversas manifestaciones artísticas, entre ellas la plástica, la danza, el cine y la música.

El evento, promovido por la Casa de Iberoamérica, tendrá fecha de celebración del 24 al 30 de octubre, y en esta ocasión está dedicado a la cultura y el desarrollo sostenible.

En la venidera fiesta, la cita mantendrá sus tradicionales espacios, entre ellos el Congreso Iberoamericano de Pensamiento, el Coloquio Iberoamericano de Letras y la Feria de Artesanía Iberoarte, así como espacios culturales con presentaciones de brigadas artísticas internaciones.

De igual forma, convidando a artistas, promotores culturales e investigadores de varias partes del país y el mundo, la cita continúa incluyendo la Muestra Iberoamericana Virtual de Artes Plásticas, el Encuentro de Artistas Papeleros y la Muestra del Audiovisual Iberoamericano.

En esta edición del 2025, la Fiesta de la Cultura Iberoamericana continuará siendo un espacio de perfecta confluencia para eventos teóricos, artísticos, comunitarios y socioculturales, encargados de propiciar intercambios en cada ocasión, reafirmándose así como uno de los eventos más representativos del panorama cultural holguinero.