Los niños holguineros cuentan con opciones variadas para su recreación en la ciudad capital. Foto: Juan Pablo Carreras/ACN

En Holguín, la campaña Un Verano Siempre Joven va más allá de un eslogan, ya que instituciones culturales, deportivas y gubernamentales desarrollan actividades recreativas para compartir con niños y jóvenes durante la etapa estival.

Edenis Olivera, coordinador de programas del Gobierno provincial, declaró a la ACN que se diseñó una estrategia territorial encaminada a fomentar el sano entretenimiento y el uso adecuado del tiempo libre, con prioridad en la unidad familiar y utilizando como espacios fundamentales en el barrio.

Con énfasis especial en la actividad cultural desde las comunidades, la Brigada de Instructores de Arte José Martí, junto al sistema de Casas de Cultura, recorre los municipios para llevar festivales, conciertos y talleres con variadas manifestaciones artísticas a la familia holguinera.

Ejemplo de ello son los cursos de creación infantil “El Arca del no sé qué”, organizados en el Centro Provincial de Artes Plásticas a cargo de la artista Dayamí Pupo, con objetivo de educar en técnicas, formas de percepción y disfrute del color desde edades tempranas.

Por otra parte, el Centro Provincial de Cine refuerza una programación activa de materiales infantiles bajo la campaña Un verano de película, con propuestas del cine nacional animado y filmes internacionales, destinados a todo tipo de público y con gran aceptación popular.

Asimismo, desde ese centro se desarrollan talleres juveniles de animación con profesionales de los estudios Anima para valorar esta forma de contar historias mediante el movimiento de objetos inanimados, así como seminarios de apreciación y crítica cinematográfica, ambos realizados en el Cine Martí, ubicado en la ciudad cabecera.

En playas y zonas de recreo de Holguín, la Empresa de Campismo Popular asegura una planificación de acciones que garantizan un disfrute sano en las nuevas generaciones, adaptando carteleras y dinámicas a las características de los niños y estableciendo vínculos con instituciones escolares.

Yandra Marrero Cruz, directora de la empresa, señaló que se ha creado un cronograma recreativo más variada y amplia que en años anteriores, atendiendo a los gustos de los jóvenes con juegos participativos con la colaboración de otros sectores de la comunidad y de artistas aficionados.

La campaña Verano Siempre Joven en Holguín celebra, de forma especial, el aniversario 99 del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, acercando su memoria a las nuevas generaciones mediante exposiciones, filmes y un gran espectáculo realizado por la Compañía Teatral Infantil La Colmenita.