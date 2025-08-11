El Estadio Orlando Proenza Vera, sede histórica de competencias atléticas, de béisbol y eventos comunitarios.

El Estadio Orlando Proenza Vera, símbolo deportivo de este holguinero municipio de Calixto García, ha sido renovado para lucir en todo su esplendor con motivo del aniversario 99 del natalicio de Fidel Castro, en un gesto de cariño, respeto y reconocimiento al líder histórico de la Revolución cubana.

Las obras de remozamiento, ejecutadas con esfuerzo colectivo y compromiso, incluyeron el reemplazo de vigas de acero deterioradas, la sustitución de estructuras en mal estado y una completa renovación de pintura que ha devuelto al recinto su brillo original. Además, se mejoraron las gradas y otras zonas, garantizando no solo una mejor estética, sino también mayor seguridad para atletas y espectadores.

Este proyecto, coordinado por instituciones locales del deporte y el gobierno municipal, forma parte de una serie de iniciativas que se desarrollan en toda la provincia para honrar la memoria y legado de Fidel, cuyo ejemplo sigue inspirando a nuevas generaciones en el ámbito deportivo, educativo y social.

"Queríamos que el estadio, que lleva el nombre de uno de nuestros más destacados activistas y formadores deportivos, estuviera en perfectas condiciones para recibir a la comunidad en este día tan especial", expresó Javier Fadul Santiesteban, director de Deportes en el territorio. "Es un homenaje doble: a Fidel, por su amor al deporte, y a los calixteños, que merecen instalaciones dignas".

se prepara ahora para acoger actividades deportivas y culturales conmemorativas, en las que jóvenes atletas rendirán tributo al Comandante con presentaciones, competencias simbólicas y el desarrollo de copas alegóricas a la fecha.

Con esta renovación, no solo se embellece una instalación deportiva, sino que se reafirma el compromiso de mantener viva la llama de los valores revolucionarios, donde el deporte es, como decía Fidel, "un derecho del pueblo".

