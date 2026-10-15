Reconocimiento a Nuvia Santiesteban Díaz , destacada productora del sector pecuario .Uno de los pilares fundamentales del sector agroalimentario en nuestro país es sin lugar a dudas la mujer cubana. Figuras hermosas que en nuestros campos han demostrado su eficiencia, porque no hay tarea grande para ellas ni meta inalcanzable, por ello celebrar una vez más el día de la mujer rural se convierte en otra victoria, así quedó demostrado en el acto político cultural de homenaje a las mujeres rurales celebrado en áreas de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Juan Manuel Romero ,ubicada en la barriada de Irene.

Proclamado por La Asamblea Nacional de la ONU en el 2007 y recogida en la resolución 62/136 cada 15 de octubre desde el año 2008 se celebra el día de la mujer rural. Reconociendo la función decisiva de las mujeres rurales en el desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.

En nuestro país gran parte de las presidencias y vicepresidencias de las Asambleas Municipales del Poder Popular están ocupadas por mujeres, nuestro territorio es uno de ellos. Por ello el merecido reconocimiento a las mujeres rurales de nuestro municipio, que además de ser un territorio netamente agrícola, está lleno de mujeres valientes que como punta de lanza no retroceden cuando se trata de abrir paso hacia un lugar mejor.

Acto político cultural en homenaje a las mujeres rurales.

En esta ocasión fueron reconocidas varias calixteñas guerreras herederas de Vilma, marianas de nuestros días. Nuvia Santiesteban Díaz una de las más destacadas productoras del sector pecuario del territorio recibió el reconocimiento de manos de Yumary Pino Tamayo , Miembro del Buró Municipal del Partido que atiende la esfera ideológica y secretaria del Partido en funciones. En el encuentro bajo la arboleda de la CCS Juan Manuel Romero de la barriada de Irene, también se unió a la felicitación Juan Domínguez Coordinador de programa en el gobierno provincial , quien se encontraba en una visita de trabajo en Calixto García.

Juan Domínguez Coordinador de programa en el gobierno provincial(derecha) transmitió una felicitación a las mujeres campesinas .

“Más del cincuenta por ciento de las profesiones hoy están ocupadas por mujeres, y en el campo tienen las mismas posibilidades que los hombres. Tenemos muchas mujeres que tienen tierras, administran fincas, dirigen, siembran, producen y que además demuestran que son muy eficientes. Hoy con las nuevas transformaciones y leyes tienen más oportunidades y es necesario incorporar más mujeres capaces a la producción”.

Como toda festividad, el acto político cultural en homenaje a las mujeres rurales terminó con música y aplausos en plena sintonía con las raíces campesinas. Felicidades a todas esas damas de armas tomar que no dejan para mañana las tareas de hoy. Felicidades mujeres rurales.

Instructores y aficionados de la Casa de la cultura municipal dedicaron su arte a las mujeres rurales.