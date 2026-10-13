La protección de los infantes es una prioridad de país, de ahí que ante la cercanía de la etapa invernal se desarrollen campañas de vacunación como la antifluenza pediátrica.

El vacunatorio del policlínico de Buenaventura, es uno de los sitios habilitados en este municipio para realizar este programa.

Allí acudió esta reportera y conoció impresiones sobre esta vacuna en voces de familiares como Osdalgia Aguilera Gracia, madre de la pequeña Gesly Pérez Aguilera de apenas 16 meses.

“Muy feliz, porque se garantiza así la salud de mi niña”. Soy del barrio campesino de Cañada Larga y estoy siempre atenta a cada vacunación que representa bienestar y garantía de vida para ella y tranquilidad para la familia”.

Más de 700 niños en el holguinero municipio de Calixto García desde los 6 meses de edad hasta 1 año, de 2 a 5 años con padecimientos de asma y residentes en zonas vulnerables, reciben por estos días las bondades de la vacunación Antifluenza pediátrica.

Enfermeras y personal administrativo aseguran cada proceso para que se cumplan los requerimientos establecidos y se avance con prontitud.

Sin dudas todo un desafío en medio de carencias y limitaciones que enfrenta el país, sin embargo la protección de nuestras niñas y niños sigue siendo un ejemplo de constancia y entrega que merece todos los elogios y la gratitud de la familia calixteña.