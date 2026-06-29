Su pasión por la radio le viene desde muy joven . Hay un viejo refrán que dice"De tal palo tal astilla",y en este caso nada más ilustrativo,su padre Liufrido Carralero, (ya fallecido),trabajador por muchos años en Radio Juvenil le enseñó los encantos de este medio que lo cautivó hasta formar parte de este colectivo .Mi invitado hoy: Donald Carralero Rodríguez.

Es un realizador muy versátil, de esos que sabe de todo un poquito , y mucho le agradece el colectivo de Radio Juvenil ,pues su experiencia le permitió desempeñarse como Director del medio, cargo en el que permaneció hasta agosto de 1989. Luego fue Jefe de programación ,director de programa, excelente guionista, colaborador…

Siempre ha mantenido su vínculo con la Radio, le fascina el deporte, por eso fue por mucho tiempo director del programa “Desde mi palco”, y fiel defensor de las transmisiones de pelota, o cuanto deporte solicitaban los oyentes .

La radio comunitaria le fascina , lo mismo iba en bicicleta, que en un coche pero siempre estaba ahí reflejando el protagonismo de los barrios .Y con una grabadora o teléfono no hay quien le eche un pie, es capaz de transmitir desde los sitios más intrincados de la geografía calixteña .

Fiel colaborador, disciplinado y buen amigo ,su vocación por el magisterio le ha permitido sobresalir en diferentes sectores como Educación,y Deporte.

Ha sido merecedor de premios municipales y provinciales . Felicidades Donald por formar parte de la familia de Radio Juvenil.