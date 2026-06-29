Lázaro junto a su maestro de profesión Iraldo (imagen de archivo)Él es muy versátil ,lo mismo hace locución, dirige un programa o hace periodismo , pero ya todos lo identifican como la voz más joven del deporte en Radio Juvenil.

Y bien que le agradece a un gran maestro , de esos que enseñan de verdad como decía mi abuela, su gran maestro Irald Leyva Castro lo introdujo en el mundo del deporte y bien que decía “yo tengo ojo para eso , y este muchacho es de los buenos, decía orgulloso Iraldo cuando hablaba de él.

Los primeros pasos en Radio Juvenil los dio en el año 2006 como corresponsal del programa estelar Desde mi Palco, poco tiempo después fue capaz de realizar un programa en vivo. En el 2007 realizó el comentario y narración de su primer partido de béisbol, un juego de la Serie Provincial, actividad en la que se ha mantenido hasta la actualidad.

El año siguiente, en el 2008 fue capaz de transmitir los partidos del play off del torneo de Clubes Campeones entre los equipos de nuestro municipio y de Bayamo, representante de la provincia de Granma.

De la misma manera ha narrado varios juegos de la Serie Nacional de Béisbol. Ha incursionado también en la narración de Rodeo, una actividad de mucho arraigo en este municipio.

En el año 2014 llegó un momento importante para mí, dice Lázaro- “ me evalué de Comentarista – Narrador Deportivo obteniendo el tercer nivel”.

De igual manera ese mismo año fue habilitado para realizar locución, actividad que con el tiempo ha ocupado la mayor parte de mi tiempo de trabajo en la emisora. Desde el año 2019 ocupa una de las plazas de locución de Radio Juvenil.

Cuentan que desde muy pequeño siempre tuvo afición por la actividad física, en especial, la deportiva. Así con el decursar del tiempo, fue creciendo su amor por el deporte ,lo que le permitió en el año 2010 alcanzar el título de Licenciado en Cultura Física, un sueño hecho realidad y que logró con Título de Oro.

Ya con un vínculo mucho más fuerte con la emisora, fue ganando en experiencia y ha sido merecedor de varios premios en los Festivales municipales y provinciales de la radio en varios géneros. De igual manera desde el 2009 ha colaborado como corresponsal deportivo con la Revista Deportiva del Domingo y Radio Deportes, ambos de la Emisora Provincial Radio Angulo, así como en Lente Deportivo y Primer Plano, de Tele Cristal, canal televisivo del territorio holguinero. De la misma manera ha realizado trabajos para el Noticiero Nacional Deportivo. Por la calidad de los trabajos ha sido seleccionado como Vanguardia Provincial del Movimiento de Corresponsales Deportivos.

Este muchacho es de los bueno también haciendo deporte ,integra el equipo provincial de Softbol de la prensa , con muy desempeño en eventos provinciales y nacionales.

Actuación destacada en el Campeonato nacional de Softbol de la prensa(2024)

Desde el 2010 ha sido maestro de ceremonia de varios eventos deportivos, políticos y culturales de nuestro municipio y algunos de carácter provincial como el acto por el 23 de febrero desarrollado aquí en 2013. También ha participado en la narración y comentarios para Tele Cristal de varios torneos nacionales de Equitación.

Como locutor Lazarito como muchos le llaman , actualmente se escucha en varios espacios musicales variados, el histórico y la revista “De 3 a 5 en el horario de la tarde,pero su voz distingue los programas informativos, destacando el noticiero de esta planta radial Actualidad Noticiosa.

Ha obtenido premios en festivales municipales y provinciales de la radio y realizando la locución del noticiero he concursado en un Festival Nacional. En un evento auspiciado por la AHS obtuvo un premio nacional con la locución de un reportaje acerca del equipo de béisbol de este municipio. Felicidades Lázaro por formar parte del colectivo de Radio Juvenil.