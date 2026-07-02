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La etapa estival 2026 abrió sus puertas  en el municipio de Calixto. García.En Buenaventura, la fiesta veraniega estuvo matizada por la apertura de los juegos nacionales escolares.

Desde el estadio de béisbol Orlando Proenza Vera atletas de 9 modalidades deportivas desfilaron y demostraron habilidades entre tanto directivos del Inder ofrecían la bienvenida a la edición 62 del certamen.La apertura se hizo en áreas del Orlando Proenza Vera

A la par animaron el encuentro el arte de artistas del patio y aficionados que estarán tomando parte en los distintos espacios diseñados en el verano Con mi gente.

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