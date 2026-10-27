Edilberto Silva y Odalis Pupo llegaron para realizar sus respectivas llamadas y estiman que debería extenderse esa posibilidad hasta barrios alejados para no tener que viajar a Buenaventura.

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba ( ETECSA) en el municipio holguinero de Calixto García llevó a cabo una inversión en aras de mejorar las comunicaciones la que contó con el apoyo solidario de calixteños residentes en el país y fuera de él. Lo recaudado contribuyó decisivamente para la compra de paneles solares colocados en la azotea de un edificio contiguo al Correo de Buenaventura.

La puesta en marcha de esta tecnología es muy positivo para el campesino Edilberto Silva Zayas, residente en el barrio de Los Moscones a unos seis kilómetros del poblado cabecera," sería muy importante que la conexión se extendiera a otros lugares porque por ejemplo a mi barrio no llega y he tenido que venir hasta aquí para comunicarme con la familia, de todas maneras es un gran avance, contento y agradecido estoy."

A su lado una holguinera de visita familiar en el propio barrio Odalys Pupo Cruz, se trasladó hasta el bulevar de Buenaventura, " soy ama de casa, acabo de felicitar a mi hija, está de cumpleaños vive en otro país y la comunicación ha sido favorable, estoy satisfecha de que lo hecho nos beneficie y que se mejore mucho más, gracias por el esfuerzo y los resultados."

Reydel y Dianelis contentos de que puedan comunicarse por teléfono con la familia y amistades

Y en el propio bulevar me encontré con Reydel Chávez Velázquez, estudiante de 8vo grado quien junto a su tía Dianelis Perdomo se comunicaban con sus familiares y amigos," esta conexión así nos beneficia porque mire, me dice Reydel, " ahora no hay corriente eléctrica y sin embargo realicé la llamada sin problemas, claro, mientras haya sol mejora la conexión".

Inés Díaz López. La joven trabajadora por cuenta propia afirma que es de un gran alivio tener la seguridad de poderse comunicar con la familia y amigos gracias a los trabajos de mejoramiento en la infraestructura de Etecsa en Buenaventura

Y en uno de los bancos del bulevar coincidí con la simpatía de una joven calixteña, Inés Díaz López, " una belleza que tengamos esto así, podré con más seguridad comunicarme y no tener que ir a otros territorios como hacíamos anteriormente hasta el municipio tunero de Majibacoa para hablar con la familia y amigos a través de la telefonía fija o la móvil", me dice esta joven trabajadora por cuenta propia y quien también hizo su aporte monetario para que se llevara a feliz término el proyecto solidario de conjunto con personas naturales, trabajadores de la Empresa Radio Cuba, Etecsa y de la brigada no estatal de montaje, esfuerzos y resultados que, a decir de Oscar Leyva Agüero, jefe del Centro de Telecomunicaciones en Calixto Garcia, " lo instalado no es todo lo que hubiéramos querido, no posee la robustez necesaria, el inversor es híbrido o sea, se conecta con la corriente apenas esta llega, eso es una ventaja, y todo el pueblo agradece gracias también a la voluntad y esfuerzos de muchos entre ellos la dirección del Partido y gobierno en el holguinero municipio de Calixto García"