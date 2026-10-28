El tributo a Camilo Cienfuegos en Buenaventura reunió a educandos, trabajadores y pueblo en general como pate de una tradición que tiene lugar cada 28 de octubre.

Desde la oratoria y los versos llegó el homenaje al hombre de la sonrisa amplia y el sombrero alón, al humilde y sencillo cubano que se unió a la lucha clandestina y que aunque partió físicamente sigue siendo hoy paradigma para las nuevas generaciones.

Luego del sencillo pero simbólico acto en la sede del Comité municipal del partido en el territorio, se acudió al río para depositar las flores.