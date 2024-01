Liannet María Quevedo Guevara tiene 27 años , es madre de cuatro hijos, la más pequeña de once meses .Esta muchacha ha sido beneficiada con una vivienda en el poblado de Mir , municipio holguinero de Calixto García, como parte del programa de la dinámica demográfica .

Al recibir las llaves del inmueble expresa palabras de agradecimiento “Estoy feliz, contenta, yo vivía en la casa de mi suegra, y al ver que mis niños tienen una casa confortable, bonita , estoy muy agradecida del gobierno ,y de todos los que han hecho posible esto, estoy agradecida de la Revolución”.

La vivienda entregada a esta familia está compuesta por cuatro habitaciones, sala, comedor, cocina, terraza, portal , paredes de bloque ,techo de fibrocemento y un patio amplio .

Dos de los hijos de Liannet , Alejandro y Adrian estudian en la escuela primaria Pedro Lantigua ubicada en Viviendas campesinas, uno de ellos en un aula especial. El mayor (Adonay ) está en séptimo grado en la ESBU Jesús Peña Serrano ,quien contento manifestó “ Me gusta estudiar , me inclino por las letras, y me gusta la asignatura de Español.

Al preguntarle a Adonay por la casa nueva “emocionado dijo- es muy bonita, me gusta, tengo un cuarto para mí, estoy contento.”

La familia de Liannet es una de las ocho que al finalizar el año 2023 recibieron una vivienda en el municipio de Calixto García , como parte de la atención social que reciben las madres con más de tres hijos , a partir de lo que establece el programa de la dinámica demográfica, el que faculta por orientación del consejo de estado , a los Consejos de la Administración a la compra de inmuebles a través de la dirección de la Vivienda. El pasado año el municipio destinó 2,5 millones de pesos a este programa.

Andy Velázquez Carralero, director Municipal de la Vivienda( primero a la izquierda ) junto a vecinos y familiares en la entrega del inmueble