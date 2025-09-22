Foto tomada de InternetCuba no pudo arrancar con pie derecho en el V Campeonato Panamericano Femenino de Béisbol, que se disputa en el estadio “El Forum”, casa de los Tiburones de La Guaira, al caer por nokaut reglamentario 11-0 ante Venezuela en su primer compromiso del torneo.

Las lanzadoras calixteñas tuvieron una noche complicada: Yanet Carbonell Salinas, abridora del partido, cargó con la derrota (0-1) tras permitir cuatro carreras limpias en apenas 1.2 entradas, con cuatro hits en contra, siendo relevada desde el segundo episodio.

Tampoco tuvo suerte en su debut la otra calixteña Ailen García Cordoví, quien trabajó 3.1 entradas, toleró seis indiscutibles y cuatro carreras limpias, además de regalar una base por bolas y lograr un ponche. Del lado venezolano, Yosmeily Abril (1-0) dominó desde el montículo con juego completo de cinco entradas, apenas dos sencillos permitidos, seis ponches y cuatro boletos, mientras su ofensiva explotó con 11 hits, destacando la antesalista Kimberly Caicedo (3-1, doble, 4 CI), la jardinera central Srishna Arciniega (4-2, 1 CI, 1 CA) y la bateadora designada Stephany Suárez (3-2, 3 CA).

Cuba, que descansó este domingo, enfrentará este lunes a Argentina en su segundo juego del torneo, que se juega bajo formato de “todas contra todas” a una sola vuelta, donde las cuatro primeras avanzarán a las semifinales y asegurarán su clasificación al próximo Campeonato Mundial Femenino de Béisbol.