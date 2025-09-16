Imagen de archivoArrancó este fin de semana la emocionante Final del Campeonato Municipal de Béisbol de Primera Categoría en Calixto García, en un play off al mejor de cinco juegos entre Los Dagamitos y Domínguez, con el objetivo de ser el primero en alcanzar tres triunfos.

Los dos primeros duelos se disputaron en el terreno de Domínguez, dejando una división de honores: en el primer juego, Los Dagamitos se impuso con contundencia por nocaut de 12 carreras a 2, con victoria para el pitcher Karel González y derrota para Walnier Osorio, destacándose madero en mano con cuadrangulares Yasmani Leyva y Carlos González.

En el segundo juego, Domínguez respondió con autoridad al vencer 7-2, gracias al pitcheo ganador del curveador Dainier Cabrera y la derrota de Carlos Ramiro Méndez, además del jonrón redentor de Walnier Osorio. En esta doble jornada, el refuerzo de Los Dagamitos, Alfredito Torres, tuvo un destacado desempeño ofensivo que llamó la atención de los aficionados.

La serie se trasladará el próximo fin de semana al terreno de Los Dagamitos, donde se jugarán los próximos capítulos de esta apasionante definición por el título municipal. Si alguno de estos equipos gana el doble se convertirá en Campéon, pero si hay una nueva división de honores entonces habrá que decidir en el último compromiso en Domínguez.