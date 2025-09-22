Imagen de archivoEn una emocionante jornada marcada por el clima, Los Dagamitos se colocaron a un solo triunfo de coronarse campeones, aunque la lluvia impidió el desarrollo completo del cuarto encuentro de la serie.

En el primer partido del día, el equipo local se impuso por 3-2, gracias a una excelente labor del zurdo Karel González, quien dominó desde el montículo. Por su parte, Dainier Cabrera cargó con la derrota, aunque ofreció una actuación digna y competitiva, manteniendo el duelo tenso hasta el final.

El segundo choque quedó sellado en el tercer inning, cuando el marcador favorecía a Domínguez por 1-0. Justo en ese momento, la lluvia hizo acto de presencia y obligó a suspender el juego, dejando el partido sin reanudar.

Con este resultado, Los Dagamitos se mantienen al borde de la gloria, pero deberán esperar a que las condiciones climáticas permitan completar la serie y definir al campeón.