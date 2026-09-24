Guillermo Bertolís Labrada .Imagen de archivo.El licenciado Guillermo Bertolís Labrada, director del Combinado Deportivo de Buenaventura, asistió a nuestra redacción informativa para hacer un balance del inicio del curso escolar 2026-2027. Su saludo fue cordial, extendido a toda la afición, y su diagnóstico, directo: el curso arranca bien, pero con el peso del déficit de deportes sobre los hombros.

Según explicó, el combinado comenzó el curso con nueve deportes, pero perdió dos en el camino. "Perdimos deportes fuertes como el atletismo y el tenis de campo", lamentó. Aun así, aclaró que se mantienen los nueve deportes fundamentales y que los estratégicos no han sufrido bajas. En materia de recreación, el panorama es más alentador: "La recreación hasta el momento no es problema, es el fuerte del combinado deportivo". Para sostenerla, cuentan con 26 profesores que cubren los nueve consejos populares que atiende la institución.

Donde sí persiste la dificultad es en la cultura física, afectada por el déficit de profesores. No obstante, Bertolís Labrada aseguró que han priorizado lo esencial: "Estamos estratégicamente cubriendo lo fundamental, que son los gargancianos, la casa de abuelos, el SAF".

Ante la compleja situación que atraviesa el país, le preguntamos por las estrategias para mantener incentivados a los atletas y desarrollar competencias. Su respuesta fue clara: "Tratar de llegar a la población la mayor cantidad de tiempo posible. Es nuestro principal objetivo". Y abundó: "Satisfacer a la población con lo que tenemos, con los recursos que contamos, mayormente con medios propios, porque iniciamos un curso sin recursos, no entró ningún tipo de recurso". Pese al bloqueo y las limitaciones, el directivo afirmó que trabajan para "llegar a los nuevos consejos populares y los barrios en transformación".

Otro punto destacado de la conversación fue el relacionado con las instalaciones deportivas, un aspecto que consideró "bien consolidado" dentro del combinado. Sobre ellas, anunció una nueva estrategia: entregarlas a los profesores principales. "Realmente las instalaciones son de todos, la responsabilidad es de todos, pero esta vez lo estamos haciendo así: cada instalación tiene como responsable al profesor principal", subrayó.

Al cierre del encuentro, agradecimos a Guillermo Bertolís Labrada su disposición para acercarnos a la realidad de esta institución educativa en el arranque del curso 2026-2027. Su testimonio deja una idea que resume el momento: con pocos recursos, pero con organización y voluntad, el deporte y la recreación siguen llegando a los barrios de Buenaventura.