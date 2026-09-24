Lázaro: En medio de un panorama complejo para el deporte en el municipio de Calixto García, dialogamos con Raúl Agüero Carbonell, metodólogo que atiende los deportes de combate en el territorio. Con él conversamos sobre la situación actual de estas disciplinas, los atletas con mayores perspectivas y el papel fundamental de las familias para sostener el movimiento deportivo local.
Raúl, en un primer momento quisiéramos que nos acercaras a cuántos deportes de combate se practican actualmente en el territorio, porque sabemos que algunos deportes —no solo de combate, sino de otras disciplinas— han desaparecido acá en nuestro municipio de Calixto García.
Raúl: Actualmente contamos solamente con el taekwondo, el boxeo y la esgrima. Perdimos el karate, perdimos el judo, que era del combinado de mil. Por ejemplo, la esgrima está en estado crítico porque nada más contamos con un solo profesor, y al tener un solo profesor ya es un deporte que está en peligro. Decirte que la fortaleza ahora mismo la tenemos en el boxeo, con dos técnicos, y en el taekwondo, con dos técnicos también.
De ellos, contamos con seis reservas deportivas en el taekwondo y tres en el boxeo. Dentro de las tres del boxeo, tenemos una atleta femenina de muy buenas perspectivas. Así comenzamos este curso, con una buena matrícula y con la participación de todos los entrenadores y padres.
L: En medio de toda esta situación, ¿qué estrategia se traza desde los deportes de combate para desarrollar competencias con los atletas y mantenerlos estimulados?
R: Nosotros nos basamos en los eventos de base, festivales, pero aparte de eso nosotros adoptamos una iniciativa: por ejemplo, a los atletas los reunimos cada dos meses en un chequeo, en un test pedagógico que se les hace. Reunimos a todos los atletas talentos y posibles talentos, y convertimos ese test pedagógico en algo competitivo.
L: Algún atleta que en un futuro cercano pudiéramos estar escuchando sobre un resultado importante?
R:En el taekwondo tenemos una niña, Keili Méndez Guevara, de la localidad de Las Mantecas, con muy buenas condiciones y de igual manera Analidia León.
L: Agüero, en medio de esta situación, ¿el papel de la familia es importante para mantener a los atletas en las áreas deportivas?
R: Sin la ayuda de ellos no podemos. Sin la ayuda, principalmente —te estoy hablando no del muchacho que entrena todo el día en el área, sino del atleta talento, del atleta que es el posible a ingresar a la EIDE—, sin la ayuda de los padres no podemos, porque ya la EIDE no tiene los recursos que tenía antes. Entonces todo eso lo tienen que asumir los padres. Y es decisiva la participación del padre, la aceptación del padre de los atletas talentos.
L: Gracias, Raúl, por abrirnos las puertas de los deportes de combate en Calixto García. A ti, que nos lees, te invitamos a seguir de cerca a estos atletas que, con esfuerzo y el apoyo de sus familias, llevan el nombre del municipio bien alto