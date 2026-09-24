Raúl Agüero Carbonell, metodólogo que atiende los deportes de combate en el municipio.

Lázaro: En medio de un panorama complejo para el deporte en el municipio de Calixto García, dialogamos con Raúl Agüero Carbonell, metodólogo que atiende los deportes de combate en el territorio. Con él conversamos sobre la situación actual de estas disciplinas, los atletas con mayores perspectivas y el papel fundamental de las familias para sostener el movimiento deportivo local.

Raúl, en un primer momento quisiéramos que nos acercaras a cuántos deportes de combate se practican actualmente en el territorio, porque sabemos que algunos deportes —no solo de combate, sino de otras disciplinas— han desaparecido acá en nuestro municipio de Calixto García.

Raúl: Actualmente contamos solamente con el taekwondo, el boxeo y la esgrima. Perdimos el karate, perdimos el judo, que era del combinado de mil. Por ejemplo, la esgrima está en estado crítico porque nada más contamos con un solo profesor, y al tener un solo profesor ya es un deporte que está en peligro. Decirte que la fortaleza ahora mismo la tenemos en el boxeo, con dos técnicos, y en el taekwondo, con dos técnicos también.

De ellos, contamos con seis reservas deportivas en el taekwondo y tres en el boxeo. Dentro de las tres del boxeo, tenemos una atleta femenina de muy buenas perspectivas. Así comenzamos este curso, con una buena matrícula y con la participación de todos los entrenadores y padres.